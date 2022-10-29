Американский обозреватель Питер Сичиу перечислил виды оружия, которые США никогда бы не поставили Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

29 октября 2022, 13:03 Источник: Lenta.ru

Истребитель F-16 Fighting Falcon / Msgt. Matthew Plew/U.S. Air / https://globallookpress.com

В публикации издания 19FortyFive американский обозреватель Питер Сичиу перечислил четыре вида оружия, которое Соединенные Штаты Америки никогда бы не поставили Украине.

Согласно тексту публикации, первым в списке недоступного вооружения для украинской стороны стоит истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, который является одним из самых успешных в мире среди других всепогодных многоцелевых реактивных самолетов. По мнению Сичиу, в ближайшее время этот истребитель недоступен для Украины, а вместо него может быть передан МиГ-29.

Отмечается, что в списке американского автора на втором месте по недоступности стоит танк M1 Abrams, с поддержанием рабочего состояния которого у Киева могут возникнуть проблемы.

Третье же место в своеобразном рейтинге занимают тактические баллистические ракеты Army Tactical Missile System, дальность которых составляет 300 километров.

Последнее, четвертое место в перечне занимает зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot, который, по мнению автора, необходим Украине, но не может быть отправлен из-за того, что подключен к сетям управления и контроля в США.