В Совете Европы заявили о желании профинансировать в целях «повышения эффективности» работы аппарат украинского омбудсмена

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29 октября 2022, 12:25 Источник: RT

Флаг ЕС / Philipp von Ditfurth / https://globallookpress.com

О намерении выделить средства в целях «повышения эффективности» работы аппарата омбудсмена Украины заявили в Совете Европы. С описанием тендера ознакомился RT.

Согласно тексту описания, СЕ реализует проект на Украине, который предполагает поддержку стране, а именно помощь в вопросе внедрения европейских стандартов в области прав человека.

Как отмечается, одной из целью данного проекта является улучшение эффективности работы офиса уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека. В Совете Европы добавили, что для достижения этой цели необходимо разработать стратегию коммуникаций и обновить «фирменную символику аппарата» как в живом, так и в цифровом формате.