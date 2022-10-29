Главный конкурент Илона Маска допустил покупку ракет у SpaceX для запуска своих спутников

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29 октября 2022, 10:00 Источник: Лента.ру

Компания Amazon допускает выведение на орбиту Земли спутников Kuiper на ракете-носителе от SpaceX. Об сообщает американское издание SpaceNews, ссылаясь на заявление вице-президента Amazon по проектам Дэйва Лимпа на мероприятии Washington Post Live.

Amazon, основанная миллиардером Джеффри Безосом, готовится конкурировать с широкополосной группировкой Starlink и компанией SpaceX — производителем космической техники, основанной Илоном Маском, миллиардеры конкурируют за космос.

Издание напоминает, что, согласно взятым на себя обязательствам, компания Джеффри Безоса должна до 2026 года вывести на низкую околоземную орбиту половину из 3236 спутников в рамках проекта Kuiper.

По словам Дэйва Лимпа, на сегодня имеется ограниченное число ракет-носителей тяжелого и сверхтяжелого классов и поэтому Amazon может обратиться к своему прямому конкуренту.

По мнению вице-президента Лимпа, компанию прежде всего интересуют ракета-носитель сверхтяжёлого класса Falcon Heavy и сверхтяжелая ракета-носитель Starship.

В компании выражают надежду, что закупленных ракет-носителей Vulcan, New Glenn, Atlas-5 и Ariane-6 окажется достаточным для выведения необходимого числа космических аппаратов.



