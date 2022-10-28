Кулеба заявил, что Украина намерена показать Латинской Америке «истинное лицо России»

Украина планирует работать со странами Латинской Америки, чтобы уменьшить влияние на них со стороны Российской Федерации. Об этом в интервью испанской газете Mundo сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он пояснил, что Киев обеспокоен тем, что в странах Африки и Латинской Америки сильно влияние России. Это сложилось исторически, еще во времена Советского Союза.
«Но Россия - это не Советский Союз. Мы должны это объяснить», - считает Кулеба.
Министр рассказал, что в ближайших планах Киева - «сосредоточиться на Латинской Америке», чтобы показать ей «истинное лицо России».
«Нам очень важно предложить альтернативное видение», - сказал он.
Ранее глава украинского МИД заявлял, что у Киева нет «грязных бомб», как и планов их приобретения.