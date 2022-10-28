Кулеба заявил, что Украина намерена показать Латинской Америке «истинное лицо России»

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28 октября 2022, 17:15 Источник: РИА Новости

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Pavlo_bagmut/globallook.com

Украина планирует работать со странами Латинской Америки, чтобы уменьшить влияние на них со стороны Российской Федерации. Об этом в интервью испанской газете Mundo сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он пояснил, что Киев обеспокоен тем, что в странах Африки и Латинской Америки сильно влияние России. Это сложилось исторически, еще во времена Советского Союза.

«Но Россия - это не Советский Союз. Мы должны это объяснить», - считает Кулеба.

Министр рассказал, что в ближайших планах Киева - «сосредоточиться на Латинской Америке», чтобы показать ей «истинное лицо России».

«Нам очень важно предложить альтернативное видение», - сказал он.

Ранее глава украинского МИД заявлял, что у Киева нет «грязных бомб», как и планов их приобретения.