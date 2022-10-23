Глава украинского МИД Кулеба заявил, что у Киева нет «грязных бомб» и он не собирается их приобретать

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23 октября 2022, 20:18 Источник: РИА Новости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Lev Radin/globallook.com

Киев является приверженцем Договора о нераспространении ядерного оружия, поэтому у него нет «грязных бомб», как и планов их приобретения. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он назвал абсурдными и опасными обвинения в том, что Украина планирует применить «грязную бомбу», чтобы затем обвинить в этом Россию и спровоцировать ответ Запада.

«Украина является приверженным участником ДНЯО: у нас нет «грязных бомб» и мы не собираемся их приобретать», - написал Кулеба в своем твиттере.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу провел 23 октября телефонные разговоры со своими коллегами из Франции, Турции и Великобритании, чтобы «довести» озабоченность России планами Украины применить «грязную бомбу». Британский министр обороны Бен Уоллес категорически отверг такие планы.