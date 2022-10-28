Глава МИД Украины Кулеба заявил, что вступить в ЕС будет легче, чем в НАТО

Вступление Украины в Европейский союз вероятнее, чем в Североатлантический альянс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
Представитель Киева заявил в интервью испанской газете Mundo, что «вступить в ЕС» для страны легче, чем в НАТО. Он также добавил, что еще два года назад думал совершенно иначе и сказал бы «прямо противоположное».
Лидер Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Европейский Союз 28 февраля и 30 сентября в НАТО.
Ранее сообщалось, что мужчинам не дают вернуться в Херсонскую область.
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