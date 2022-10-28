Матвиенко считает, что уехавшие из России граждане, которые «поливают» свою страну, должны остаться за границей

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28 октября 2022, 16:16 Источник: ТАСС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Каждый россиянин, согласно Конституции, имеет право уехать из страны и в нее вернуться. Однако тем, кто, уехав, поливает Россию грязью, лучше остаться за рубежом. Такое мнение высказала журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Пусть не возвращаются к нам», - сказала Матвиенко, вспомнив в связи с массовым отъездом россиян, вызванным спецоперацией и частичной мобилизацией, высказывание бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля.

«Надо иногда имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались», - процитировала политика Матвиенко. При этом она выразила уверенность, что большинство уехавших из России граждан вернутся на родину.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Казахстан заявлял, что действия россиян, уехавших из страны после объявления частичной мобилизации, нужно оценивать в соответствии с законом.