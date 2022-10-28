Зампред правительства РФ Белоусов заявил, что маршрут Север - Юг может стать конкурентом Суэцкому каналу

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28 октября 2022, 16:12 Источник: ТАСС

Андрей Белоусов / Maksim Konstantinov / https://globallookpress.com

В перспективе транспортный коридор Север - Юг может стать «реальным конкурентом» Суэцкому каналу. Так заявил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов на XV Веронском Евразийском экономическом форуме.

По его словам, в современных реалиях ключевую роль начинают играть меридианные маршруты. Он добавил, что прежде всего таким маршрутом является Север - Юг, который в дальнейшей перспективе может быть конкурентоспособным с Суэцким каналом.

Белоусов также отметил, что ожидает к 2030 году увеличение объемов перевозок российских грузов по транспортному маршруту Север - Юг вдвое.