США снимут с вооружения мощнейшую ядерную бомбу

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28 октября 2022, 14:22 Ксения Калуга

Пентагон заявил, что снимет термоядерную бомбу B83-1, максимальная мощность которой составляет 1,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Причиной этому послужили большие расходы на обслуживание и техническое устаревание.

По данным зарубежных источников, это была последняя мегатонная бомба в ядерном арсенале США.

Пентагон также заявил, что откажется от программы по разработке ядерной крылатой ракеты морского базирования. При этом в ближайшее время Вашингтон будет создавать новое эффективное вооружение.