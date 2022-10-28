США снимут с вооружения мощнейшую ядерную бомбу

Пентагон заявил, что снимет термоядерную бомбу B83-1, максимальная мощность которой составляет 1,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Причиной этому послужили большие расходы на обслуживание и техническое устаревание.
По данным зарубежных источников, это была последняя мегатонная бомба в ядерном арсенале США.
Пентагон также заявил, что откажется от программы по разработке ядерной крылатой ракеты морского базирования. При этом в ближайшее время Вашингтон будет создавать новое эффективное вооружение.