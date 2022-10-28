Норвегия ввела новый пакет антироссийских санкций

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28 октября 2022, 13:18

Ilya Galakhov/ globallookpress.com

Норвегия приняла новый пакет санкций в отношении России, куда включила 30 российских граждан и 7 организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного правительства.



«Норвегия снова поддерживает ЕС в отношении санкций против России», - заявила министр иностранных дел государства Анникен Хюитфельдт.



По ее словам, подобные меры необходимы для сохранения давления на правительство Москвы и его сторонников.



Отмечается, что ограничения касаются организаторов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.



Ранее сообщалось, что санкции сделали Россию более гибкой.