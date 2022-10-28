Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Норвегия ввела новый пакет антироссийских санкций

, 13:18

Норвегия ввела новый пакет антироссийских санкций
Ilya Galakhov/ globallookpress.com

Норвегия приняла новый пакет санкций в отношении России, куда включила 30 российских граждан и 7 организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного правительства.

«Норвегия снова поддерживает ЕС в отношении санкций против России», - заявила министр иностранных дел государства Анникен Хюитфельдт.

По ее словам, подобные меры необходимы для сохранения давления на правительство Москвы и его сторонников.

Отмечается, что ограничения касаются организаторов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что санкции сделали Россию более гибкой.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей