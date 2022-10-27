Путин: российская экономика прошла пик сложностей, связанный с санкционным давлением, стала более гибкой

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 октября 2022, 20:57

В. Путин, фото с сайта Кремля

Владимир Путин в четверг, 23 октября, отвечая на вопросы участников пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что российская экономика прошла пик сложностей, который был из-за западных санкций.

Президент России указал, что целью введения внешних экономических санкций было обрушение экономики нашей страны.

ТАСС цитирует слова Путина: "Не получилось. Да, она стала более адаптивной и более гибкой, выяснилось, что наш бизнес уже достаточно зрелый".

Президент рассказал, что российские предприятия спокойно "перехватывают" те направления, которые освобождаются после ухода иностранных компаний. По его словам, отечественный "бизнес берет и ведет дальше те предприятия, которые, как казалось недавно, не могут существовать без западного присутствия".