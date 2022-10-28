США снимут с вооружения термоядерную бомбу B83-1 из-за увеличивающихся расходов на ее техобслуживание

Аргументы Недели → Политика 13+

28 октября 2022, 13:05 Источник: РИА "Новости"

Пентагон, Ron Sachs/globallook.com

В стратегии национальной обороны Соединенных Штатов Америки сообщается, что страна снимет с вооружения термоядерную бомбу B83-1, которая представляет собой самый мощный атомный боезаряд США.

В документе, опубликованном Пентагоном, говорится, что гравитационная бомба B83-1 будет снята с вооружения в связи с возрастающими ограничениями ее потенциала, а также с увеличением расходов на техобслуживание.

В ведомстве уточнили, что в ближайшем будущем планируется использовать другие имеющиеся возможности для создания угрозы труднодоступным целям, а также целям, которые находятся на большой глубине.