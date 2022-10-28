Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что в стране пока не решили, будут ли выделять средства на восстановление Украины

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28 октября 2022, 10:52

Виктор Орбан, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Венгерское правительство пока не решило, будет ли оно принимать финансовое участие в восстановлении Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана.



«Венгрии также придется решать, хотим ли мы давать деньги Украине, и если да, то сколько…» - поделился он.



По его словам, цена решения вопроса восстановления экономики и инфраструктуры Киева может быть «непредсказуемо высокой».



Исходя из этого, Венгрии необходимо больше времени на обсуждение возможности вложений.



Отмечается, что финансовая поддержка может быть оказана после окончания спецоперации на Украине.



Ранее сообщалось, что президент России назвал высоким конфликтный потенциал в мире.