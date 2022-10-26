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Аргументы Недели Общество 13+

Путин: конфликтный потенциал в мире остается очень высоким

, 15:06

Путин: конфликтный потенциал в мире остается очень высоким
Владимир Путин, Kremlin Pool/ globallookpress.com

На сегодняшний день существует множество рисков коллективной безопасности, так как конфликтный потенциал в мире остается очень высоким. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

«Конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остается очень высоким», - рассказал он на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Лидер страны также отметил, что современные обострения связаны с геополитической ситуацией, для которой сегодня характерно противостояние.

Мир постепенно приходит к многополярной модели. Несмотря на это, продолжаются попытки сохранения «шатающейся гегемонии».


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