Путин: конфликтный потенциал в мире остается очень высоким

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26 октября 2022, 15:06

Владимир Путин, Kremlin Pool/ globallookpress.com

На сегодняшний день существует множество рисков коллективной безопасности, так как конфликтный потенциал в мире остается очень высоким. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.



«Конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остается очень высоким», - рассказал он на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.



Лидер страны также отметил, что современные обострения связаны с геополитической ситуацией, для которой сегодня характерно противостояние.



Мир постепенно приходит к многополярной модели. Несмотря на это, продолжаются попытки сохранения «шатающейся гегемонии».





