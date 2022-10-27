Путин не исключил, что он поедет на саммит G20 на Бали

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27 октября 2022, 21:23

В. Путин, фото с сайта Кремля

Владимир Путин не исключил, что он поедет на саммит "Большой двадцатки" на Бали, на мероприятие его пригласил президент Индонезии Джоко Видодо. Но, как сказал российский президент в четверг на итоговой пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", он еще подумает по поводу своей поездки.

Путин уже не в первый раз заявил, что Россия будет представлена на саммите G20 в Индонезии. Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.

Путин сказал, что он благодарен руководству и президенту за приглашение на "двадцатку". "Мы подумаем, как мы это сделаем. Россия точно совершенно будет там представлена на высоком уровне. Может быть, и я поеду, пока я подумаю", - цитирует слова президента РФ Владимира Путина ТАСС.