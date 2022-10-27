На вопрос, можно ли считать гражданской войной происходящее между Россией и Украиной, Путин ответил: «Отчасти - да»

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27 октября 2022, 18:38

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос, можно ли считать гражданской войной происходящее между Россией и Украиной, ответил: "Отчасти - да".

Глава российского государства, с учетом единства народов России и Украины, отчасти согласился с трактовкой специальной военной операции как "гражданской войны", но отметил, что государства разные, - передает ТАСС.

Президент Российской Федерации обвинил Запад в происходящих в настоящее время на Украине событиях.

Путин подчеркнул, что единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, - передает РИА Новости.