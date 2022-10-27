Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что эпоха доминирования Запада заканчивается

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27 октября 2022, 14:00 Источник: РИА "Новости"

Владимир Макей, flickr.com/photos/ mfarussia//Global Look Press

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил в беседе с журналистами в четверг, 27 октября, что эпоха доминирования коллективного Запада, которая длилась в течение пятисот лет, заканчивается.

Владимир Макей отметил, что в настоящий момент международные отношения переформатируются, вследствие чего теперь доминирование коллективного Запада является неприемлемым.

Глава МИД Белоруссии отметил, что западные страны, нарушая все принципы международного права и не обращая внимания на традиции, обычаи и особенности того или иного народа, пытаются навязать другим государствам свою политику, волю и видение развития ситуации.

Министр подчеркнул, что миру нужен новый международный порядок, который будет базироваться на принципах Устава Организации Объединенных Наций.