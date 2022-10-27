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27 октября 2022, 13:09 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в четверг, 27 октября, заявил, что Кремль считает очевидным, что Киев отказался от переговоров с Москвой по указу Вашингтона.

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало ранее сообщил, глава РФ Владимир Путин якобы просил передать лидеру Украины Владимиру Зеленскому сообщение о готовности к переговорам.

Дмитрий Песков обратил внимание на то, что глава государства также подчеркнул, что нежелание украинской стороны вести переговоры с Россией и отказ Киева от уже согласованных пониманий произошел явно по указу Соединенных Штатов Америки.