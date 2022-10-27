Политолог Самонкин: «Украина еще не созрела для переговоров»

Аргументы Недели → Политика 13+

27 октября 2022, 12:13 Антон Николаев

Юрий Самонкин считает, что на фоне сегодняшних событий, говорить о переговорах рано. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Владимир Путин, обращаясь 30 сентября к Федеральному собранию, заявил, что Россия никогда не была закрыта от переговоров с коллективным Западом и с украинской стороной. На нас пытаются надавить, шантажируют грязной бомбой, говоря о том, что мы должны сдать свои политические интересы в угоду Запада. Сейчас на фоне последних террористических атак, на фоне того, что Россия ведет ответные действия по территории Украины, пока о переговорах между Россией и Украиной разговаривать рано, так как украинская сторона должна созреть для этих переговоров, так как то, что они творят, приводит к огромным жертвам со стороны украинских военнослужащих. Зеленский не понимает, что стратегия Запада - это война на территории Украины до последнего украинца».

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин готов провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. На это указал президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.