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Аргументы Недели Политика 13+

Блинкен заявил, что эра после холодной войны закончилась

, 08:21 Источник: РИА "Новости"

Блинкен заявил, что эра после холодной войны закончилась
госсекретарь США Энтони Блинкен, Lev Radin / globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках выступления на конференции Блумберг в Вашингтоне заявил, что эра после холодной войны завершилась и началась конкуренция за определение нового мирового порядка.

Энтони Блинкен обратил внимание на то, что в настоящий момент страны конкурируют, чтобы определить, что будет происходить дальше.

По мнению главы Государственного департамента, у Соединенных Штатов Америки есть необходимые инструменты, чтобы делать все возможное для получения центральной роли в определении нового мирового порядка.

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