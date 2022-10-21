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Блинкен: Вашингтон по-прежнему не видит оснований для повышения уровня готовности ядерных сил

, 22:43 Источник: ТАСС

Блинкен: Вашингтон по-прежнему не видит оснований для повышения уровня готовности ядерных сил
«Ядерный чемоданчик». Фото: Yuri Gripas/globallook.com

США внимательно отслеживают возможность применения Россией оружия массового поражения и по-прежнему не видят оснований для повышения уровня готовности своего ядерного потенциала. Об этом сказал в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна в Вашингтоне.

«Мы в настоящее время не видим оснований для того, чтобы менять расстановку собственных ядерных сил. Однако мы будем следить за этим очень тщательно», - сообщил глава американского внешнеполитического ведомства.

Он также напомнил, что США «ясно и без обиняков» донесли до России информацию о последствиях, к которым привело бы применение ею ядерного оружия.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался говорить о том, какой будет реакция альянса на возможное использование РФ ядерных боезарядов. 

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