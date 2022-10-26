Эксперт в области безопасности Герасимов: Трасс убрали из-за ее готовности развязать ядерную войну

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26 октября 2022, 19:42

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс. Фото: Martyn Wheatley/globallook.com

Отставка Лиз Трасс с поста главы правительства Великобритании связана с ее чрезмерной агрессивностью и готовностью развязать ядерную войну. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказал эксперт в области безопасности Игорь Герасимов.

По его мнению, несмотря на агрессивную риторику, Запад на самом деле не желает развязывания ядерного конфликта, поэтому Трасс со своей жесткой позицией была неудобна.

Провальная экономическая программа была лишь предлогом для отставки, считает эксперт.

«На самом деле, британские круги убрали ее потому, что она подошла именно к той критической границе для начала ядерной войны», - заключил он.

Ранее сообщалось, что 25 октября новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак вступил в должность.