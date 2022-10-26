Ватикан выразил готовность сделать все возможное для налаживания диалога между Киевом и Москвой

Аргументы Недели → Политика 13+

26 октября 2022, 19:15 Источник: ТАСС

Ватикан. Фото: Ansa/Press Office Vatican Media/globallook.com

Ватикан готов использовать любую возможность для того, чтобы содействовать налаживанию диалога между Россией и Украиной. Об этом заявил в среду госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

«Мы готовы сделать все возможное. Если есть малейшая возможность, мы ей воспользуемся», - заявил он во время встречи с журналистами.

Таким образом дипломат прокомментировал заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что Москва приветствует предложение Эммануэля Макрона подключить понтифика к налаживанию диалога между РФ и Украиной.

Ранее сообщалось, что во время недавнего визита в Ватикан президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Папе Римскому с просьбой позвонить президентам России и США для урегулирования украинского кризиса.