Старовер Севастьянов сообщил, что Папа Римский Франциск предложил Ватикан для переговоров Путина и Зеленского

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26 октября 2022, 07:26

Папа Римский Франциск, Ibanez-Picciarella/Keystone Press Agency

Папа Римский Франциск предложил Ватикан как место встречи и переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

Старовер Севастьянов поддерживает контакт с Папой Римским. Севастьянов также рассказал, что понтифик предлагает провести в Ватикане большую конференцию по безопасности в Европе.

Папа Римский Франциск во вторник, 25 октября, в рамках международного форума "Призыв к миру. Диалог религий и культур" выразил глубокую озабоченность в связи с опасностью применения в мире ядерного оружия.

На днях Папа Римский принял в Ватикане президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон попросил понтифика позвонить российскому и американскому президентам Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что Россия готова разговаривать и с США, и с другими странами, и с папой Римским, чтобы найти развязки ситуации на Украине.