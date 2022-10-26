The New Yorker : Запад мог избежать конфликта на Украине, признав Крым российским

Если бы лидеры стран Запада ранее признали Крым российским, конфликта на Украине могло бы и не быть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью обозревателя Кристофера Колдуэлла в издании The New Yorker.
По его словам, признание Крыма является гарантией безопасности для России. Без этой меры президент страны Владимир Путин «будет считать, что его страна находится под угрозой».
Так, Запад не признал права Москвы на полуостров. Эксперт считает, что, возможно, эта ситуация стала одним из поводов для конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что Турция надеется организовать переговоры представителей России и Германии.
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