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Aydınlık: Турция хочет организовать встречу министров России и Германии по вопросам энергетики

, 07:57

Aydınlık: Турция хочет организовать встречу министров России и Германии по вопросам энергетики
Patrick Pleul/ globallookpress.com

Турция хочет организовать встречу министров энергетики РФ и Германии в Стамбуле в декабре. Об этом сообщает издание Aydınlık со ссылкой на председателя Исполнительного комитета Стамбульского экономического саммита Абдуллаха Дегера.

По его словам, в планы Стамбула входит объединение конфликтующих стран в рамках предстоящего экономического саммита, что станет «большим успехом».

«На самом деле, мы хотели бы собрать вместе министров энергетики Германии и России», - отметил он.

Несмотря на попытки председателя, обе страны назвали это предложение «нереальным».

Ранее сообщалось, что Киев надеется на очередную военную поддержку.

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