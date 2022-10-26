Aydınlık: Турция хочет организовать встречу министров России и Германии по вопросам энергетики

Турция хочет организовать встречу министров энергетики РФ и Германии в Стамбуле в декабре. Об этом сообщает издание Aydınlık со ссылкой на председателя Исполнительного комитета Стамбульского экономического саммита Абдуллаха Дегера.
По его словам, в планы Стамбула входит объединение конфликтующих стран в рамках предстоящего экономического саммита, что станет «большим успехом».
«На самом деле, мы хотели бы собрать вместе министров энергетики Германии и России», - отметил он.
Несмотря на попытки председателя, обе страны назвали это предложение «нереальным».
Ранее сообщалось, что Киев надеется на очередную военную поддержку.
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