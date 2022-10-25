Кадыров назвал боевые действия в Украине большим джихадом, а всю украинскую территорию - российской

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25 октября 2022, 22:05 Источник: Telegram

Рамзан Кадыров. Фото с сайта главы Чечни.

Джихадом назвал боевые действия в Украине глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Во вторник он опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором призывает любить свою родину и бороться за нее с «сатанистами».

По словам Кадырова, родина, Россия — это не только Запорожье и Херсон.

«Наша территория — Одесса, Киев, Харьков. Все регионы и в целом Украина — это наша территория, российская», - заявил он.

Чтобы вернуть эти земли и искоренить на них «сатанистскую демократию», руководитель Чечни пообещал не останавливаться ни перед чем.

«Я вам даю слово: мы будем нападать на них [сатанистов] каждый день. <...> Мы этих шайтанов не будем брать в плен. Будем сжигать их. Не остановимся нигде», - сказал Кадыров.

Ранее чеченский лидер заявил, что считает «слабыми» ответы России на обстрелы украинской армией присоединенных российских территорий.