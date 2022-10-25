В МИД заявили, что антироссийская резолюция свидетельствует об агрессивности ПАСЕ по отношению к РФ

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25 октября 2022, 21:42 Источник: РИА "Новости"

Совет Европы, Council of Europe/via Globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что ПАСЕ придерживается крайне агрессивной линии по отношению к Москве, что подтверждается одобренной ею 13 октября новой антироссийской резолюцией.

В сообщении МИД России говорится, что в новой резолюции, которую одобрила Парламентская ассамблея Совета Европы, содержатся неприемлемые призывы к государствам СЕ.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что данный документ лишь подтверждает правильность принятого российской стороной в марте текущего года решения покинуть утративший объективность Совет Европы, который сознательно не замечает ужасов киевского режима.

Напомним, в документе, о котором идет речь, в частности, российские политические партии обвиняются в "пособничестве терроризму". Кроме того, в тексте содержится предложение о создании специального международного трибунала для расследования действий России на Украине.