Президент ФРГ Штайнмайер во время визита в Украину около часа провел в бомбоубежище из-за воздушной тревоги

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер по пути в Киев во вторник был вынужден около часа провести в бомбоубежище из-за воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем твиттере сопровождающий его в поездке журналист телерадиокомпании ARD Маттиас Дайс.
«Всего через несколько минут после прибытия в Корюковку на севере Украины президент Штайнмайер должен отправиться в бомбоубежище», - написал Дайс, сопроводив свой твит видео и фото президента в убежище.
Журналист также написал, что в укрытии германский президент общался с жителями города и его мэром.
Ранее сообщалось, что Штайнмайер приехал в Украину с необъявленным визитом впервые с начала спецоперации. У него запланированы переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским.