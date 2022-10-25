Президент ФРГ Штайнмайер во время визита в Украину около часа провел в бомбоубежище из-за воздушной тревоги

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25 октября 2022, 16:43 Источник: РИА Новости

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Michael Kappeler/globallook.com

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер по пути в Киев во вторник был вынужден около часа провести в бомбоубежище из-за воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем твиттере сопровождающий его в поездке журналист телерадиокомпании ARD Маттиас Дайс.

«Всего через несколько минут после прибытия в Корюковку на севере Украины президент Штайнмайер должен отправиться в бомбоубежище», - написал Дайс, сопроводив свой твит видео и фото президента в убежище.

Журналист также написал, что в укрытии германский президент общался с жителями города и его мэром.

Ранее сообщалось, что Штайнмайер приехал в Украину с необъявленным визитом впервые с начала спецоперации. У него запланированы переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским.