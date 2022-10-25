Аксенов назвал дальновидным отказ властей Израиля поставлять оружие Украине

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25 октября 2022, 15:45 Источник: Telegram

глава Крыма Сергей Аксенов, Kremlin Pool / globallookpress.com

Глава Республики Крым Сергей Аксенов после поступившей информации об отказе властей Израиля поставлять оружие украинской стороне отметил, что умные и дальновидные политики "отлично все понимают".

Накануне глава Минобороны Израиля Бени Ганц сообщил украинскому коллеге Алексею Резникову, что ряд эксплуатационных ограничений не позволяет израильским властям поставлять Киеву системы вооружения.

Сергей Аксенов, комментируя вышеуказанные данные, подчеркнул, что умные и дальновидные политики отлично все понимают, поскольку не питают каких-либо иллюзий "по поводу нацистов". Глава Крыма обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский требует у Израиля оружие для идейных, а нередко и кровных наследников бандеровцев, которые являлись одними из наиболее активных соучастников событий Холокоста.