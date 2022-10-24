Зеленский вновь посетовал на то, что Израиль не помогает Украине защитить воздушное пространство

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24 октября 2022, 18:49 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidents Office / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках опубликованного в понедельник, 24 октября, видеообращения вновь посетовал на то, что Израиль не помогает Киеву защитить воздушное пространство.

Ранее сегодня министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил руководителю Минобороны Украины Алексею Резникову, что у израильской стороны есть ряд эксплуатационных ограничений, из-за которых она не сможет поставлять Киеву системы вооружения.

Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы получить помощь и от Израиля, однако пока партнеры из этой страны пока не помогают Киеву защитить небо.