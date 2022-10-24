Кулеба заявил, что Боррель поддержал идею Киева пригласить МАГАТЭ после сообщений о «грязной бомбе»

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24 октября 2022, 18:12 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Janine Schmitz/globallook.com

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель поддержал решение Киева пригласить экспертов МАГАТЭ после заявления РФ о "грязной бомбе".

Дмитрий Кулеба сообщил, что они с Жозепом Боррелем условились в ближайшие часы и дни активно работать вместе, чтобы предоставить факты для "противостояния очередной российской лжи" об Украине.

Ранее украинский министр иностранных дел заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси дал свое согласие на отправку экспертов на Украину после заявления Москвы о создании Киевом "грязной бомбы".