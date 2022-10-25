Главу «Мотор Сiч» Вячеслава Богуслаева подозревают в работе на Россию

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25 октября 2022, 13:18 Источник: Коммерсантъ

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Киеве задержаны президент оборонного предприятия «Мотор Сiч» Вячеслав Богуслаев и начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании Олег Дзюба. Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО «Мотор Сiч», которые, по ее версии, подтверждают «сотрудничество с врагом».



«Даже после полномасштабного вторжения агрессора должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от Партии регионов, продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам», — заявили в СБУ.



Богуслаев и Дзюба арестованы на два месяца.



В СБУ утверждают, что ещё в феврале этого года глава «Мотор Сiч» созванивался с Петром Мотренко, который до недавнего времени был генеральным директором завода «Роствертол» в Ростове-на-Дону. Вячеслав Богуслаев упомянул свою поездку «в Белокаменную», где его якобы просили поставить «побольше моторов», так как готовились некие «грандиозные планы».



В опубликованных телефонных разговорах президент «Мотор Сiч» говорит следующее: «"Искандер-М" упал на территории завода. Мы без всякой злобы к этому относимся. Мы все понимаем». Обсуждалась и доставка продукции предприятия в Россию через третьи страны. «Запчасти мы готовы вам отправить, только подумай, через Хорватию или где там у вас была… Черногория…» — говорит Богуслаев другому собеседнику. «У нас есть Хорватия, Казахстан или даже, может быть, Киргизия», — ответил собеседник. «Мы сейчас посчитаем, на какую сумму мы можем… а вы определитесь, как и через кого», — продолжил глава украинского предприятия.



Корпорация «Ростех», в структуру которой входят «Вертолеты России», свое сотрудничество с «Мотор Сiч» не подтвердила.



«Украинские двигатели ставились на вертолетную технику до 2014 года, это общеизвестно. Мы провели полное импортозамещение, в итоге машины уже давно оснащаются силовыми установками отечественного производства», — заявили в «Ростехе».



Вячеслав Богуслаев свою вину не признаёт.



