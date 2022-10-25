Зеленский выразил надежду на получение поставок ПВО из стран Европы

Аргументы Недели → Политика 13+

25 октября 2022, 10:56 Источник: Corriere della Sera

Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Киев надеется на поставки систем ПВО из европейских стран. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, опубликованном миланской газетой Corriere della Sera.

«Нам нужно оружие ... для обеспечения безопасности гражданского населения», - говорит Зеленский. Он отметил, что это «жизненно важно» для Украины.

Украинский лидер заметил, что системы противовоздушной обороны производят Италия, Франция, Германия и некоторые другие государства. Он выразил надежду, что эти страны могут помочь Украине с поставками.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает от Запада новых поставок боеприпасов и средств ПВО.