Премьер Украины Шмыгаль требует поставок средств противодействия беспилотникам от Запада

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22 октября 2022, 13:14

Денис Шмыгаль, Christophe Gateau/ globallookpress.com

Киев ожидает от своих западных партнеров предоставления систем ПВО и средств противодействия беспилотникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.



По его словам, ВСУ «сложно сбивать» российские дроны-комикадзе, для уничтожения которых Киеву недостает оборудования. Шмыгаль обратился к западным партнерам, которые «располагают» необходимыми ресурсами. Он отметил, что Украина ожидает «следующей партии» поставок боеприпасов и средств ПВО. Военную помощь от союзников премьер надеется получить уже в ноябре.

Политик также подчеркнул, что, помимо оружия, Киев нуждается в генераторах, отопителях и в различном оборудовании для водоснабжения.



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