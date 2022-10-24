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Аргументы Недели Политика 13+

ВФУ обстреляли Киевский район Донецка

, 19:42 Источник: Telegram

ВФУ обстреляли Киевский район Донецка
вещи украинских военных, Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ вечером в понедельник обстреляли Киевский район Донецка.

Согласно последней информации представительства, в 17.55 был зафиксирован обстрел Киевского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины. Уточняется, что выпущены были шесть снарядов, калибр которых составлял 155 миллиметров.

Напомним, что Киевский район расположен в северной части Донецка.

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