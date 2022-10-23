Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР из РСЗО «Град»

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23 октября 2022, 13:14 Источник: РИА "Новости"

РСЗО "Град", MOD Russia/ Globallookpress.com

В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины заявили, что ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Яковлевка в ДНР.

Согласно последней информации центра, в 12.05 в воскресенье, 23 октября, были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины населенного пункта Яковлевка. Уточняется, что были выпущены десять ракет из БМ-21 "Град".

В 12.10 был обстрелян населенный пункт Орловка. Сообщается, что выпущены были восемь снарядов калибром 155 мм.