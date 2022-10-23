За сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск погиб один мирный житель

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек. Об этом заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
Согласно последней информации штаба, в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских вооруженных формирований погиб один человек, а ранения получили еще двое.
Данных о состоянии пострадавших в результате атаки жителей ДНР к настоящему моменту в средства массовой информации не поступало.