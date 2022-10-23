За сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск погиб один мирный житель

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23 октября 2022, 08:31 Источник: Telegram

последствия обстрела в Донецке, https://argumenti.ru/world/2022/09/790727

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек. Об этом заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

Согласно последней информации штаба, в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских вооруженных формирований погиб один человек, а ранения получили еще двое.

Данных о состоянии пострадавших в результате атаки жителей ДНР к настоящему моменту в средства массовой информации не поступало.