Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

За сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск погиб один мирный житель

, 08:31 Источник: Telegram

За сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск погиб один мирный житель
последствия обстрела в Донецке, https://argumenti.ru/world/2022/09/790727

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек. Об этом заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

Согласно последней информации штаба, в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских вооруженных формирований погиб один человек, а ранения получили еще двое.

Данных о состоянии пострадавших в результате атаки жителей ДНР к настоящему моменту в средства массовой информации не поступало.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Политика