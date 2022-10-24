Герасимов обсудил с начальником Генштаба США Милли возможное применение Украиной «грязной бомбы»

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в понедельник, 24 октября, обсудил по телефону с коллегой из США Марком Милли возможное применение "грязной бомбы" украинской стороно.
В Министерстве обороны РФ отметили, что начальник Генштаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов поговорил с председателем комитета начальников штабов американских вооруженных сил генералом Марком Милли.
Стороны обсудили ситуацию, которая связана с вероятным применением киевским режимом "грязной бомбы".