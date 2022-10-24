Военный эксперт Кнутов: «Похоже, Украина применит «грязную бомбу»

Аргументы Недели → Политика 13+

24 октября 2022, 16:55 Антон Николаев

Фото: deepstereo / Flickr.com

Юрий Кнутов считает, что использование ядерного оружия - повод для Киева привлечь войска НАТО на украинскую территорию. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».



«Похоже, что Украина собирается применить «грязную бомбу». Если учесть реакции министров обороны США, Франции и Великобритании, которые сказали, что это все наши выдумки, то я думаю, что этот вопрос согласован. Многое сейчас будет зависеть от действий нашего руководства. Есть хороший опыт Израиля. Как только Израиль узнает, что соседнее арабское государство делает атомную бомбу, которая может угрожать его территории, то Израиль два раза предупреждает, а на третий - при помощи авиации разносит центр, где создается атомное оружие. Такую же тактику должны использовать мы».



«Украина оказалась в тяжелом положении из-за российских обстрелов по энергоструктуре. В этой ситуации Украина вынуждена призывать США для оказания помощи. В США прямо сказали, что если будет серьезное поражение украинской армии, либо Россия применит тактическое ядерное оружие, то ответом может быть отправка войск США на территорию Украины. Применение «грязной бомбы» для Киева - повод привлечь войска НАТО на Украину».



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что применение Украиной «грязной бомбы» существует. «Угроза на лицо», - отметил Песков.