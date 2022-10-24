Медведев заявил, что выпуск вооружений в России от танков до дронов сейчас кратно увеличивается

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24 октября 2022, 16:25

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев в понедельник, 24 октября, заявил, что выпуск вооружений и специальной техники в стране кратно увеличивается по всем направлениям.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что не раз, читая "вражескую аналитику", видел утверждения о том, что военная техника и востребованное вооружение у России в скором времени закончится. "Не надейтесь", – подчеркнул зампред Совета Безопасности РФ.

Медведев уточнил, что выпуск вооружений на территории страны в настоящий момент увеличивается по всем направлениям – от танков до высокоточных ракет и беспилотников.