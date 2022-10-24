Журналистка RT Леся Рябцева: «Антона Красовского бес попутал»

Рябцева считает, что не нужно устраивать публичную порку Красовскому за высказывания об украинских детях. Такое мнение она высказала изданию «Аргументы недели».
«Антона бес попутал. В настоящее время очень сложно сохранить какое-то адекватное состояние мышления из-за того, что происходит в стране, к тому же Антон не раз говорил, что у него есть проблемы со здоровьем. Он позволил себе лишнее, так как никакой человек не заслуживает смерти, тем более дети, которые ни в чем не виноваты. Антон никакого наказания не заслуживает. Сейчас очень важно не искать врагов внутри страны. Антон может еще раз публично извиниться. Я не думаю, что нужно устраивать публичную порку. Пусть пойдет на общественные работы. Это тоже хорошее занятие».
Напомним, что во время эфира своей программы журналист Антон Красовский заявил о необходимости «топить» или «сжигать» украинских детей за обвинения в адрес России.
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