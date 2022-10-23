Макрон считает, что перспектива мира в Украине по-прежнему существует

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23 октября 2022, 20:46 Источник: ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Nicolas Landemard/globallook.com

Перспективы мирного урегулирования украинского конфликта по-прежнему существуют. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, выступая на международном форуме «Воззвание к миру», который проходит в столице Италии.

При этом французский лидер подчеркнул, что мир станет возможным, когда «к такому решению придет Киев». Он подчеркнул важность сохранения диалога с Москвой и Киевом и напомнил, что после начала специальной военной операции России в Украине не прекращал говорить с Владимиром Путиным.

Ранее Макрон заявлял, что общение и с Россией, и с Украиной важно сохранять, потому что, в конце концов, обе стороны сядут за стол переговоров.