Макрон считает необходимым продолжать диалоги с Россией и Украиной, так как рано или поздно им придется сесть за стол переговоров

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21 октября 2022, 17:29 Источник: ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Laurie Dieffembacq/globallook.com

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь подчеркнул важность продолжения диалога с Москвой. Об этом он сказал в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза, который проходил в Брюсселе.

По мнению Макрона, общение и с Россией, и с Киевом важно сохранять, так как обе стороны в конце концов должны будут начать переговорный процесс.

«Мы не можем решать за Украину, в какой момент ей следует начать переговоры с Россией, но мы должны продолжать диалог с каждой из сторон. <...> Это необходимо, поскольку в определенный момент им предстоит сесть за стол переговоров», - сказал французский президент.

Макрон остается одним из немногих лидеров западных стран, который после начала спецоперации России в Украине продолжает общаться с президентом России Владимиром Путиным.