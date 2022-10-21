Экономист Ракша: «Замороженные активы - ящик Пандоры, который никто не хочет открывать»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 октября 2022, 17:16 Антон Николаев

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Денис Ракша считает, что решение об использовании замороженных активов в Европе для восстановления Украины не поддается здравому смыслу. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».



«Вопрос заморозки активов нужно рассматривать с юридической точки зрения. Именно закон является главным препятствием использования таких активов. ЕС давно уже примериваются к этой теме и не знают, что с ней делать. На самом деле, это желание может потянуть за собой юридические последствия для самых разных участников процесса, например, судебные иски. В независимом суде вы не можете прогнозировать решение суда. Условно говоря, ЕС хочет принять некие законодательные акты, решения, но не знает сам, как их принимать, так как средства заморожены не потому, что эти лица или государство нарушили закон. Если ты не нарушил закон, то ты не можешь быть наказан! А они хотят принять некие решения, когда наказаны будут лица, которые не нарушили закон. Это ящик Пандоры, который все боятся открывать. Деньги, которые находятся в Европе, не так велики. Основные средства находятся в США, но американцы даже не обсуждают такую возможность. Тут больше политики, чем здравого смысла».



Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине.