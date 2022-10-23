Глава британского МИД Клеверли заявил, что поддержит возвращение Бориса Джонсона на пост премьер-министра

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23 октября 2022, 17:02

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, Martyn Wheatley / globallookpress.com

Джеймс Клеверли, руководитель британского министерства иностранных дел, сделал заявление, согласно которому он поддержит возвращение Бориса Джонсона на должность главы правительства Соединенного Королевства. Соответствующая запись появилась в микроблоге дипломата в Twitter.

«Я буду поддерживать его возвращение к роли премьер-министра», — говорится в публикации Клеверли.

Он отметил, что Джонсон сосредоточит свое внимание на потребностях Великобритании с первого дня работы на посту премьера.

Ранее в воскресенье сообщалось, что кандидатуру Бориса Джонсона поддержал бывший министр финансов Надим Захави.