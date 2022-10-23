Политолог Марков: по слухам, Зеленский пригрозил РФ взорвать Каховскую ГЭС в случае продолжения уничтожения энергосистемы Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

23 октября 2022, 13:27

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Press Off / globallookpress.com

Согласно слухам, президент Владимир Зеленский пригрозил Российской Федерации взорвать Каховскую гидроэлектростанцию в случае продолжения уничтожения энергической системы Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале отечественный политолог Сергей Марков.

«Говорят, Зеленский предъявил Путину ультиматум. Через закрытые каналы», — отметил Марков.

По словам эксперта, Зеленский пригрозил, что в случае продолжения уничтожения украинской энергосистемы «Киев взорвет Каховскую ГЭС, от которой идет вода в Крым и электричество».

Как сообщалось ранее в воскресенье, бывший президент Франции Николя Саркози, рассуждая о политике Евросоюза в украинском кризисе, заявил, что «мы танцуем на краю вулкана».