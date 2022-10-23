Экс-президент Франции Саркози о политике Евросоюза в украинском кризисе: «Мы танцуем на краю вулкана»

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23 октября 2022, 11:58

Бывший президент Франции Николя Саркози, Vincent Isore / globallookpress.com

Бывший французский лидер Николя Саркози, рассуждая о политике Европейского союза в украинском кризисе, заявил, что «мы танцуем на краю вулкана». Соответствующую точку зрения экс-президент высказал во время беседы с еженедельником Le Journal du Dimanche.

«Единственное, что сейчас европейцы слышат, — это все новые миллиарды на закупки оружия», — отметил Саркози.

По его словам, подобный подход приводит к дальнейшей эскалации и гибели большего количества людей.

«Мы танцуем на краю вулкана», — указал политический деятель.

Как сообщалось ранее в воскресенье, издание Causeur написало, что американский президент Джо Байден позволил себе занять явно воинственную и морализаторскую позицию в отношении главы России Владимира Путина.