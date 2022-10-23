Издание Causeur: Байден позволил себе занять явно воинственную и морализаторскую позицию в отношении Путина

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23 октября 2022, 11:29

Президент США Джо Байден, Jim LoScalzo - Pool via CNP / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден позволил себе занять явно воинственную и морализаторскую позицию в отношении российского лидера Владимира Путина. На это указало французское издание Causeur.

«Джо Байден позволил себе занять явно воинственную и морализаторскую позицию в отношении Путина. Мол, демократию и международное право необходимо защищать и так далее», — говорится, в частности, в процитированной в публикации.

В том же материале указывается, что у бывшего американского государственного секретаря Генри Киссинджера более реалистичный взгляд на Россию и Украину, чем у действующего главы Белого дома. Отмечается, что Киссинджер высказывал точку зрения, согласно которой диалог между Вашингтоном и Москвой невозможен без признания Украины зоной российского влияния со стороны США.

Как сообщалось ранее сегодня, политолог Сергей Марков допустил, что американцы могут тайно ударить по украинской территории с помощью тактического ядерного оружия и обвинить в этом РФ.