Политолог Марков: США могут тайно ударить тактическим ядерным оружием по Украине и обвинить в этом Россию

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23 октября 2022, 10:54

Политолог Сергей Марков, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут тайно ударить по Украине с помощью тактического ядерного оружия и обвинить в этом Российскую Федерацию. Соответствующий вариант развития событий допустил отечественный политолог Сергей Марков.

Эксперт прокомментировал в своем Telegram-канале информацию РИА Новости, согласно которой киевский режим готовит провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного снаряда.

По мнению Маркова, вероятен сценарий, при котором на территории РФ будет взорвана «грязная бомба» и США тайно нанесут удар тактическим ядерным оружием по Украине, чтобы обвинить в этом Москву.